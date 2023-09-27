Ю.-САХАЛИНСК, 27 сен — ПРАЙМ. Думский комитет по энергетике рассмотрит законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям ко второму чтению в октябре, и с учётом замечаний правительства закон может быть принят в октябре-ноябре, сообщил председатель комитета Павел Завальный, выступая на Дальневосточном энергетическом форуме. Аналитики заявляют об уменьшение запасов нефти в США за неделю

"В плане на осень проект федерального закона о внесении изменений в статью 3 федерального закона "Об экспорте газа". Он предполагает обеспечить возможность экспорта газа без привязки к участкам недр федерального значения… Законопроект готовится ко второму чтению, на комитете будет рассмотрен 11 октября, надеюсь, что в течение октября-ноября, с учётом замечаний правительства к этому законопроекту — законопроект депутатский, — он будет принят", — сказал депутат.

Глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон в июне предложил законодательно проработать право экспорта СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Тогда он отметил, что, например, среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк" на Балтике не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать этот сжиженный газ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".

Сейчас право на экспорт СПГ из России имеет "Газпром" (обладает также монополией на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, которые реализуют сжижение природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участками недр, лицензия на которые была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство СПГ. А по распоряжению правительства от 2014 года правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".