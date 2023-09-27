Ю.-САХАЛИНСК, 27 сен — ПРАЙМ. Создание СПГ-мощностей в рамках реализации проекта "Сахалин-3" не исключено, но на данном этапе на нем разрабатывается одно месторождение – Киринское, газ которого используются для газификации северной части Сахалина и Приморского и Хабаровского краев, следует из слов члена правления "Газпрома" Сергея Меньшикова. Госдума осенью примет закон об экспорте СПГ с арктических участков

"Такой вариант тоже рассматривается – для монетизации и добавленной стоимости – использования "Сахалина-3", – ответил он на Дальневосточном энергетическом форуме на вопрос, не сделать ли ставку проекта "не на трубу, а СПГ и всемирные продажи".

"Но на данном этапе "Сахалин-3" разрабатывается только одним месторождением – Киринском. Оно у нас предназначено для газификации как северной части острова Сахалин, так и Приморского и Хабаровского краев", – добавил он.

Газ "Сахалина-3" является основной ресурсной базой для газотранспортной системы "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В проекте "Газпрому" принадлежат лицензии на три участка: Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. В пределах Киринского участка находятся Киринское, Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское месторождения. Проектный уровень добычи Киринского месторождения – 5,5 миллиарда кубометров в год.