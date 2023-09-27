2023-09-27T09:26:10+03:00
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https://1prime.ru/gas/20230927/841827846.html
В "Газпроме" не исключили создание СПГ-мощностей в рамках "Сахалина-3"
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Создание СПГ-мощностей в рамках реализации проекта "Сахалин-3" не исключено, но на данном этапе на нем разрабатывается одно месторождение – Киринское, газ которого используются... ПРАЙМ, 27.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, спг, сахалин-3
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Ю.-САХАЛИНСК, 27 сен — ПРАЙМ. Создание СПГ-мощностей в рамках реализации проекта "Сахалин-3" не исключено, но на данном этапе на нем разрабатывается одно месторождение – Киринское, газ которого используются для газификации северной части Сахалина и Приморского и Хабаровского краев, следует из слов члена правления "Газпрома" Сергея Меньшикова.
"Такой вариант тоже рассматривается – для монетизации и добавленной стоимости – использования "Сахалина-3", – ответил он на Дальневосточном энергетическом форуме на вопрос, не сделать ли ставку проекта "не на трубу, а СПГ и всемирные продажи".
"Но на данном этапе "Сахалин-3" разрабатывается только одним месторождением – Киринском. Оно у нас предназначено для газификации как северной части острова Сахалин, так и Приморского и Хабаровского краев", – добавил он.
Газ "Сахалина-3" является основной ресурсной базой для газотранспортной системы "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В проекте "Газпрому" принадлежат лицензии на три участка: Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. В пределах Киринского участка находятся Киринское, Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское месторождения. Проектный уровень добычи Киринского месторождения – 5,5 миллиарда кубометров в год.