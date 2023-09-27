МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Теракт на "Северных потоках" так или иначе был организован США и Великобританией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду во время общения с журналистами. Норвегия дала новые детали подрыва "Северных потоков"

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что причастные к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" американцы не оставили следов, никакая значимая информация о миссии в США не вносилась в компьютер.

"Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован США, Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту", — заявил Песков.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

ИНФОРМАЦИЯ СЕЙМУРА ХЕРША

Информация американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках" в основе своей совпадает с той, что есть у российских спецслужб, сказал Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы", — заявил Песков.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.