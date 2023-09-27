РИМ, 27 сен — ПРАЙМ. Ситуация на газовом рынке ЕС сохраняет волатильность на фоне сокращения импорта топлива из России, а возможные перебои с поставками СПГ создают "колебания и опасения", заявил в среду журналистам глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в кулуарах публичного мероприятия в Милане. Биржевые цены на газ в Европе упали почти на 12 процентов

"Энергетическая ситуация в условиях, когда Россия создала дефицит (поставок) в 150-160 миллиардов кубометров, все еще очень волатильная. Несмотря на то, что запасы газа во всей Европе превысили 95% объема хранилищ, мы видим колебания цен", — приводит его слова информагентство Askanews.

По мнению главы Eni Дескалци, такая волатильность связана с тем, что при существенном сокращении поставок газа по трубопроводам, европейским операторам приходится прибегать к закупкам сжиженного природного газа (СПГ). В сложившейся ситуации даже временные перебои в поставках СПГ создают "колебания и опасения".

Что касается нефти, то спрос на нее в Европе продолжает расти. По словам Дескалци, в течение этого года потребление достигнет 102 миллионов баррелей в день, то есть увеличится на 2,5 миллиона.

"Недостаток нефти и газа в период с 2021 по 2022 год привел к увеличению использования угля в Европе на 7%. В то же время в США произошло существенное сокращение примерно на 8-9%, потому что, добывая газ, им удалось удержать баланс", — указал он. В Германии подтвердили закупки СПГ из России по действующему контракту

С началом конфликта на Украине правительство Италии поручило в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, поставляемого из России. В прошлом году были заключены новые договоренности, диверсифицирующие поставки энергоносителей и, в частности, увеличивающие (поставки — прим. ред.) из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других стран. В январе в ходе визита в Алжир Дескалци сообщил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, тем самым он загоняет себя в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркнули, что отказавшиеся все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.