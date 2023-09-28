ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — Прайм. Максимальный рост спроса на газ на внутреннем рынке России к 2040 году составляет около 100 миллиардов кубометров, заявил управляющий директор компании "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон во время выступления на Дальневосточном энергетическом форуме. Стоимость золота корректируется после рекордного с марта снижения

"Задача по монетизации российских запасов газа будет решаться за счет роста внутреннего спроса, поставок трубопроводного газа в Китай и проектов СПГ", — сказал эксперт в ходе своей презентации. Также он отметил, что прирост внутреннего спроса составляет "заметную величину", но не компенсирует потерь на европейском рынке, который вряд ли будет импортировать больше 40 миллиардов кубометров российского газа в год.

Выгон основывался на данных, согласно которым внутренний спрос в 2021 году был равен 507 миллиардам кубометров, тогда как экспорт в Европу — 173 миллиарда кубометров, а в Китай — 10 миллиардов. По мнению эксперта, к 2040 году спрос в стране может вырасти минимум до 543 миллиардов кубометров, а максимум — до 612 миллиардов. При этом экспорт в Европу может уменьшиться в сравнении с показателем 2021 года до 40 или 100 миллиардов кубометров, а в Китай — вырасти до 48 или 98 миллиардов кубометров соответственно, уточнил Выгон.

"Что касается внутреннего спроса, то здесь, наверное, не надо ждать каких-то больших приростов. За счет газификации, развития газомоторного топлива, за счет проектов нефтегазохимии можно в принципе к 2040 году определенные объемы нарастить. Наша оценка, максимальный потенциал — 100 миллиардов (кубометров — ред.)", — сказал эксперт.

Предложение газа для Китая к 2040 году могут обеспечить проекты "Сила Сибири", "Сахалин — Хабаровск — Владивосток", "Сила Сибири 2", "Арктик СПГ 2", "Балтийский СПГ", "Мурманский СПГ", "Обский СПГ", "Владивосток СПГ", уточнил в презентации Выгон.

Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября.