МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, поставки газа по магистрали в Китай возобновлены, сообщил "Газпром". Эксперт спрогнозировал уровень спроса на газ в России до 2040 года

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены в связи с плановыми техническими работами с 21 по 27 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.

Плановые работы на "Силе Сибири" ранее проходили с 29 марта по 4 апреля.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025–2027 годах.