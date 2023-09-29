МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на газопроводах "Северный поток", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Херш объяснил, почему США взорвали именно "Северные потоки"

"Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву "Северных потоков" 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту", — указал Полянский.

Совбез ООН может принимать ряд документов. Это могут быть не только резолюции, но также разного рода заявления, в которых отражается позиция Совбеза по тому или иному вопросу.

"Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи", — добавил он.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.