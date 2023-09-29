МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) применительно к газу вырастет с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года — для изъятия в бюджет доходов, возникающих у налогоплательщиков дополнительно из-за роста оптовых цен на газ, следует из материалов к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Госдума 16 октября начнет рассмотрение проекта трехлетнего бюджета

"Предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ", — говорится в материалах.