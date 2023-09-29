2023-09-29T15:26:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20230929/841850091.html
Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа 2024 года
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Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) применительно к газу вырастет с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года — для изъятия в бюджет доходов, возникающих у... ПРАЙМ, 29.09.2023
энергетика, новости, газ, россия, бюджет, ндпи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) применительно к газу вырастет с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года — для изъятия в бюджет доходов, возникающих у налогоплательщиков дополнительно из-за роста оптовых цен на газ, следует из материалов к законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"Предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ на период с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2026 года включительно в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ", — говорится в материалах.