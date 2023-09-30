МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Берлин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, сообщает русскоязычная газета "Нейтральный Туркменистан". Британия и Германия подписали соглашение по водородной энергетики

Издание отмечает, что стороны обсудили вопросы участия германских компаний в развитии топливно-энергетического комплекса Туркменистана путём привлечения капитала и технологических компетенций из Германии, оказания сервисных услуг, поставок оборудования и строительства новых объектов в этой сфере.

Глава Народного совета Туркмении отметил важность разработки Каспийского шельфа, где уже имеется опыт сотрудничества с крупными германскими компаниями, в частности, Wintershall и RWE. В этой связи он подчеркнул, что Ашхабад готов рассмотреть конкретные предложения германских партнёров и создать необходимые условия для их успешной работы в нашей стране.

"Сделав акцент на значимости Транскаспийского газопровода, Гурбангулы Бердымухамедов заявил о приверженности Туркмении этому проекту и намерении возобновить диалог по данному вопросу с соответствующими структурами Еврокомиссии, отдельными европейскими государствами, среди которых Германия занимает важное место", — подчеркивает издание.

Глава Народного совета в Берлине представлял Туркмению на саммите "Центральная Азия — ФРГ".