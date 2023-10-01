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Крупнейшее в Европе месторождение газа прекратило добычу
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Нидерланды завершили добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене с 1 октября, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). "Сегодня утром в 6... ПРАЙМ, 01.10.2023
энергетика, новости, газ, нидерланды, месторождение газа, добыча газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ГААГА, 1 окт — ПРАЙМ. Нидерланды завершили добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене с 1 октября, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
"Сегодня утром в 6 часов утра газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе", — сообщил телеканал.
Отмечается, что добыча "голубого топлива" в северной провинции Нидерландов завершилась спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения.
Решение о прекращении добычи газа было принято из-за риска землетрясений. Однако, как сообщалось ранее, газовые скважины могут открыть в следующем году на случай очень холодной зимы.
Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения Северо-Западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на нем.