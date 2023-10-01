МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Компания "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети"), входящая в группу "Нафтогаз", получила лицензии на распределение газа в шести регионах, ранее входивших в состав Региональной газовой компании (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает "Нафтогаз". Ставка НДПИ на газ вырастет с 1 августа 2024 года

В середине августа национальный оператор "Газсети" сообщал, что три газораспределительных предприятия, ранее входивших в состав РГК Фирташа, перешли под управление группы "Нафтогаз Украины". В состав компании вошли АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Хмельницкгаз" и АО "Николаевгаз"

"Сегодня филиалы "Газораспределительных сетей Украины", входящие в группу "Нафтогаз", получили лицензии Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на ведение деятельности. Речь идет о представительствах в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза".

Уточняется, что теперь госкомпания официально получила право на распределение газа для 6,6 миллиона клиентов на базе 14 региональных филиалов.

В мае прошлого года суд передал в управление украинскому агентству по розыску и управлению активами (АРМА) 26 региональных операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу. Управлять этими компаниями должен был "Нафтогаз Украины".