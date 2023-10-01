МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Государственный контроль России над своим энергетическим сектором позволил выдержать санкционное давление Запада и переориентироваться на Восток, пишет хорватское издание Geopolitika.news. Эксперт спрогнозировал уровень спроса на газ в России до 2040 года

Журналист издания указывает, что российским экспортом природного газа занимается российская компания "Газпром", а то время как экспорт российских частных энергетических компаний ограничивают разные законы, которые не позволяют им продавать свой СПГ на иностранных рынках или осложняют им путь туда. Таким образом Россия охраняет свои природные ресурсы и финансовую прибыль от крупных иностранных компаний.

Автор статьи полагает, что государственный контроль помог Москве, в условиях санкций, принимать быстрые стратегические решения, вместо того, чтобы пытаться договориться с частными компаниями с разными интересами.

Начало СВО все изменило, так как западные компании ушли из России, ей больше не нужно бояться, что они заполнят рынок через коммерческие российские компании, отмечает издание.

Более того, промышленность в России вернулась к уровню производства 2021 года, то есть до уровня, который был до конфликта на Украине, поэтому теперь Москва думает в октябре — ноябре принять закон, упрощающий российским частным энергетическим компаниям, работающим в Арктике, добывать и экспортировать местный СПГ, добавляет Geopolitika.news.

"Законопроект принят в первом чтении, законопроект правительственный. Мы планируем в октябре принять его во втором и третьем чтениях", — заявил Павел Завальный, глава комитета Госдумы по энергетике, на конференции "Нефть и газ Сахалина".

"Второй закон о расширении перечня компаний, которым разрешен экспорт СПГ в объеме менее 20 миллионов тонн в год, будет рассматриваться 11 октября," — сказал Завальный.

Автор издания считает, что упомянутый закон привлечет китайские и индийские компании, а также инвесторов в Арктику. Пекин и раньше сотрудничал с Москвой в нескольких арктических СПГ-проектах, теперь и Индия заинтересована.

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