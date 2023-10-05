СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа из России идут, в том числе через Украину, РФ платит деньги за транзит, украинская сторона называет Россию "агрессором, но деньги, судя по всему, не пахнут". В Казахстане рассказали о запуске транзита российского газа в Узбекистан

"Поставки (газа — прим. ред.) продолжаются, в том числе и через территорию Украины. Мы же транзитируем через территорию Украины и платим деньги за этот транзит", — сказал Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что это транзитная страна, а России нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами, заявил президент.

По его словам, Россия открыта к сотрудничеству, однако Украина называет страну "агрессором".

"Мы слышим, что мы агрессоры, но деньги, судя по всему, не пахнут. Деньги-то они получают с удовольствием. Мы ведем себя открыто. Мы готовы к сотрудничеству. Не хотят — не надо", — отметил Путин.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.