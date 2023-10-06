МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Клименко сообщил, что Испания продолжает наращивать импорт российского газа, и Россия находится в первой тройке основных поставщиков. Поставки газа из России идут и через Украину, подтвердил Путин

"Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тысячи ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тысячи). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ", — сказал Клименко в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта. По словам Клименко, Россия готова и дальше поддерживать и развивать экономическое взаимодействие с Испанией, в том числе в энергетической сфере, на взаимовыгодной основе.

Страны ЕС в этом году планируют закупить рекордный объем российского СПГ, сообщал в конце августа Financial Times со ссылкой на данные Global Witness. Отмечалось, что импорт СПГ из России в ЕС в первом полугодии вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, крупнейшими импортерами стали Бельгия и Испания.