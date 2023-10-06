МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Энергетика на европейском рынке как минимум до 2025-2026 года, до введения США и Катаром СПГ-мощностей, не будет дешевой, сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов.

"Да, по крайней мере до 2025-2026 года: тогда будут введены новые мощности в США и Катаре, может возникнуть избыток предложения и потенциально цены на газ могут снизиться", — ответил собеседник агентства на вопрос, согласен ли он, что после разрыва отношений России и Европы энергетика на европейском рынке больше не будет дешевой.

Пока цены "не падают и не должны до этого времени упасть", добавил Капитонов.

"Если Европа не хочет терять свою промышленность, ей надо будет эти объемы набрать в отсутствие российского газа, что не так просто. Сейчас регион замещает российский трубопроводный газ в импорте поставками сжиженного природного газа из США", — добавил аналитик.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Затем — с конца прошлого года — стоимость газа перешла к снижению, пока 25 мая впервые за два года не опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Средняя расчетная цена газовых фьючерсов по итогам третьего квартала составила около 380 долларов, что примерно вдвое выше средних многолетних уровней.