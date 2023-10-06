КИШИНЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. В Молдавии планируют получить от Норвегии через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) грант в размере 34 миллионов евро на закупку газа, сообщила пресс-служба парламента республики. В Молдавии назвали объем закупленного на зиму газа

"Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Депутаты уточнили, что деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников энергоресурсов.

Правительство Молдавии и Европейский банк реконструкции и развития прошлой осенью подписали кредитное соглашение на сумму 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа". "Увязнет в долгах". Во что обойдется Кишиневу отказ от российского газа

Ранее министр энергетики республики Виктор Парликов заявил, что страна больше не будет закупать природный газ у "Газпрома" "для территории, контролируемой конституционными властями" (правого берега Днестра), так как удалось закупить топливо на европейском рынке по гораздо более низкой цене. Позже глава ведомства уточнил, что Кишинев не отказывался полностью от идеи закупки газа у "Газпрома", но рассчитывает на хорошую цену. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Республика до 2021 года закупала газ только у "Газпрома". Однако сейчас поставки газа на правый берег Днестра обеспечивает государственная компания Energocom, покупающая газ на спотовом рынке.