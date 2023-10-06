МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Планы Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году могут сорваться из-за необходимости дополнительного финансирования производства, сообщили Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Молдавия рассчитывает на грант от Норвегии для закупки газа

Страна ведет переговоры с более чем 10 европейскими странами о значительном увеличении объема поставок топлива, однако к настоящему времени эти попытки не увенчались успехом, уточнили собеседники издания. Изменение позиции произошло из-за ослабевания энергокризиса в регионе, однако Азербайджану необходимо закрепить договоренности для привлечения инвестиций во внутреннюю инфраструктуру и производство.

Европейские покупатели не склонны полагаться на поставки трубопроводного газа, а отдают предпочтение СПГ, так как большая часть инфраструктуры для СПГ может быть отключена и перемещена в другое место, когда спрос упадет.

"Мы говорим о трубопроводном газе, а не о танкерах СПГ, которые могут изменить маршрут в любое время", — заявил Ильхам Шабан, глава исследовательской группы Центра нефтяных исследований в Баку. Он добавил, что учитывая низкий темп переговоров, Азербайджану вряд ли удастся достичь цели удвоить поставки газа в Европу к 2027 году.

Для развития газовой промышленности Азербайджану необходимо заключить долгосрочные контракты. В Европе нет ясности по политике декарбонизации экономики, что делает прогнозы по поставкам после 2030 года нечеткими, в то же время покупатели хотят гибкости при заключении долгосрочных сделок.

Месторождение "Шах Дениз" в Азербайджане начало поставлять газ в Европу в 2020 году по ветке Южного газового коридора. В 2022 году страна подписала соглашение с ЕК об удвоении поставок газа до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.