МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Церемония пройдет с участием узбекского лидера Шавката Мирзиеева. План Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС под угрозой, пишет СМИ

Свой прошлый день рождения российский президент провел в компании коллег по СНГ в Петербурге. Путин пригласил президентов на неформальный саммит.

Создание "тройственного газового союза" Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.