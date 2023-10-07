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2023
https://1prime.ru/gas/20231007/841913778.html
Путин даст старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан
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Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Церемония пройдет с... ПРАЙМ, 07.10.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, россия, владимир путин, газ, поставки, узбекистан, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Церемония пройдет с участием узбекского лидера Шавката Мирзиеева.
Свой прошлый день рождения российский президент провел в компании коллег по СНГ в Петербурге. Путин пригласил президентов на неформальный саммит.
Создание "тройственного газового союза" Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.
"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через Казахстан в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан.