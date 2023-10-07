МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия вряд ли начнет поставлять газ в Китай по "Силе Сибири 2" ранее 2030 года, что связано с необходимостью договориться о цене газа и построить газопровод, сказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Россия может быть балансирующим поставщиком газа в Европе, считает эксперт

"Если "Газпром" подпишет с китайской CNPC контракт (по "Силе Сибири 2" – ред.), еще 50 миллиардов кубометров уйдут в Китай. Думаю, начало поставок начнётся не ранее 2030 года: пока подпишут контракт и построят трубу, пройдет время", – сказал Капитонов.

Россия и Китай согласовали "практически все параметры соглашения" по проекту "Сила Сибири 2", сообщал в марте президент Владимир Путин во время расширенных переговоров между российской и китайской делегациями. Компаниям для "обеспечения согласования условий" даны указания проработать детали проекта, Россия надеется, что "Газпром" и китайская CNPC выйдут на подписание контракта до конца 2023 года, отмечал вице-премьер Александр Новак.

Компании определили технические и коммерческие параметры поставок по "западному" маршруту еще в 2015 году. Тогда "Газпром" и CNPC подписали соответствующее соглашение. Предынвестиционные работы по проекту газовый гигант начал в 2020 году, однако соглашение до сих пор не достигнуто. Предполагается, что маршрут магистрали пройдет через территорию Монголии.

На вопрос о том, что мешает договоренностям по поставкам, аналитик ответил: "Я думаю, Китай хочет зафиксировать максимально выгодные для себя цены… "Газпром", очевидно, не готов пока продавать слишком дешево. Тут очень много, мне кажется, составных пазла, поэтому до сих пор идет торг".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.