МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. США, по прогнозам, по итогам 2023 года направят на экспорт порядка 120 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ), должны стать его крупнейшим поставщиком в мире, заявил в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Названы причины, почему Европа не вводит санкции против СПГ из России

"По итогам 2023 года США должны стать крупнейшим поставщиком СПГ на мировые рынки", – отметил он.

Аналитик рассказал, что до 2022 года большая часть американского СПГ уходила в Азию: Японию, Южную Корею, Китай, а в 2022 году трейдеры американского СПГ направили весь сжиженный газ в Европу.

По прогнозам, американский экспорт СПГ в текущем году будет на уровне 12 миллиардов кубических футов в сутки – 124 миллиарда кубометров по итогам года, уточнил он. "Если Европа купит у США половину объема, получится примерно 60 миллиардов кубометров. Но это не 200 миллиардов, которые обеспечивала Россия", – добавил Капитонов.

При этом, по словам аналитика, большая часть американских поставок идет по спотовым, а не долгосрочным контрактам. "Это называют европейской шизофренией: с одной стороны, европейцы говорят, что хотят обеспечить безопасность и не зависеть от России, с другой, боятся долгосрочных контрактов из-за энергоперехода. Получается, Европе приходится сидеть на двух стульях, а это довольно опасное положение", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в воскресенье в 11.00 мск.