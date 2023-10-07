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"Газпром" снизил объем прокачки газа через Украину
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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" 40,3 миллиона кубометров на 7 октября, на ГИС... ПРАЙМ, 07.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, украина, газпром, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" 40,3 миллиона кубометров на 7 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", 40,3 миллиона кубометров на 7 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
По данным компании на 6 октября, "Газпром" подавал газ через Украину в объеме 42,3 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.