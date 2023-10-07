НОВО-ОГАРЕВО, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин совместно с лидерами Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин

Путин отметил, что в ходе модернизации трансграничной трубопроводной системы, через которую будут идти поставки применялись передовые отечественные инновационные технологии.

"Важно и то, что в ходе модернизации трансграничной трубопроводной системы использовались наши собственные, причем передовые, инновационные технологии. И уверен, они обеспечат максимальную экономическую эффективность, безопасность и экологическую чистоту транспортировки топлива", — сказал он.

Путин также сообщил, что обсудит сегодня с лидерами обоих государств перспективы сотрудничества в энергетике.

"Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые в энергетике в целом, не только при поставках газа. Мы знаем потребности", — пояснил президент России.

"Мы сегодня с коллегами пообсуждаем все эти вопросы и, уверен, найдем все решения для удовлетворения растущих потребностей всех наших стран", — добавил он.

Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре 2022 года. Предполагалось, что Узбекистан будет координировать действия при транспортировке газа по территориям республик.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия – Центр" через Казахстан.