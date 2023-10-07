АЛМА-АТА, 7 окт — ПРАЙМ. Казахстан готов в дальнейшем нарастить объема транзита газа из России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии запуска поставок газа в Узбекистан в подмосковной резиденции российского лидера Владимира Путина. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин

"Через территорию Казахстана проходит более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. И Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа", — сказал он.

Токаев добавил, что Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. По его мнению, проект транспортировки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана "обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год".

Также проект придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии, сказал казахстанский лидер.