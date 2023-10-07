МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия, Казахстан и Узбекистан продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере, сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Россия открыта к сотрудничеству в сфере энергетики, заявил Путин

Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев в субботу запустили поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

"Сегодня у нас важное событие в газовой отрасли. Событие знаковое. Сегодня мы даем новую жизнь системе магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр". Впервые российский газ будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме. Контракты на поставку и транзит газа были подписаны в середине июня этого года", — отметил Миллер.

Он добавил, что на участке протяженностью 1760 километров в России, Казахстане, Узбекистане выполнялись ремонтно-восстановительные работы, работы по техническому по перевооружению, по реконструкции, по новому строительству. Этот комплекс работ выполнен "в максимально короткие сроки" — за 3,5 месяца, подчеркнул Миллер.

"Уважаемые президенты, ваше поручение об организации поставок российского газа через Казахстан в Узбекистан выполнено в заданные сроки. Мы и дальше продолжим развивать наше долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере", — заключил он.

"Газпром" сообщал, что экспорт российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Соответствующий контракт подписали в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана уточняло, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год. Отмечалось, что российский газ будет поставляться в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр" через Казахстан.