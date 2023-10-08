МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку – точку ценообразования на границе Турции и Болгарии, строить газовую инфраструктуру там пока не стоит, такое мнение высказал в интервью РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Казахстан выразил готовность нарастить объемы транзита российского газа

"Самое простое – условно, создается некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объёмы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов", — сказал Капитонов в ответ на вопрос, как он представляет газовый хаб в Турции.

Сейчас российский газопровод в Турцию работает не на 100% и Россия может поставить по существующей инфраструктуре больше газа, полагает аналитик. Так, например, если поставить газ через Азербайджан в Иран, то там будут свободные объемы – в Иране есть газопровод, добавил собеседник агентства.

"Так Россия может добавить небольшой объем спотового газа, может, 10-15 миллиардов кубометров, а Европа может на каких-то рыночных условиях его купить. То есть газовый хаб как какой-то посредник. Строить новую инфраструктуру, думаю, сейчас не стоит", – заключил Капитонов.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.