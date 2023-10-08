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Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод
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Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи, заявила финская... ПРАЙМ, 08.10.2023
энергетика, бизнес, новости, газ, финляндия, эстония, подводный газопровод
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи, заявила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
"Восьмого октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2 часов ночи (совпадает с мск — ред.) заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. На основе наблюдений была заподозрена течь в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. Клапаны подводного газопровода сейчас перекрыты, и утечка, таким образом, устранена", — говорится в заявлении финской компании.
Обе компании-оператора в настоящее время устанавливают детали произошедшего инцидента.
При этом Gasgrid Finland подчеркнула, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, так как поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.