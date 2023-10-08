МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи, заявила финская компания-оператор Gasgrid Finland. Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией

"Восьмого октября Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго до 2 часов ночи (совпадает с мск — ред.) заметили необычное падение давления в подводном газопроводе между странами. На основе наблюдений была заподозрена течь в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. Клапаны подводного газопровода сейчас перекрыты, и утечка, таким образом, устранена", — говорится в заявлении финской компании.

Обе компании-оператора в настоящее время устанавливают детали произошедшего инцидента.

При этом Gasgrid Finland подчеркнула, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, так как поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoo.