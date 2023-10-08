ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — ПРАЙМ. Сбой на газопроводе Balticconnector не создает проблем для Финляндии, состояние газовой системы страны стабильно, заявил ответственный за энергетику в настоящее время министр окружающей среды и климата Кай Мюкканен. Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией

Ранее в воскресенье финская компания-оператор Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.

"Отказ в работе Balticconnector не создаст немедленных проблем для безопасности энергоснабжения. Причины неполадки трубопровода в настоящее время выясняются, и от них будут зависеть дальнейшие действия. Терминал СПГ в Инкоо уже доказал свою необходимость в энергоснабжении нашей страны. В этой ситуации для компаний, которые продают и покупают газ, также оправдано более эффективно подготовиться к повышенному спросу в зимний сезон и обеспечить поставки газа", — отметил Мюкканен, цитата приводится в пресс-релизе министерства.

Власти Финляндии поддерживают контакты с Gasgrid, Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям и ключевыми организациями, а также с министерством экономики Эстонии.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.