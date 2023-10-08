ХЕЛЬСИНКИ, 8 окт — ПРАЙМ. Возобновление работы газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией займет месяцы, заявил директор оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland Янне Гренлунд. Финляндия просит ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией

"Возобновление работы газопровода между Финляндией и Эстонией определенно займет месяцы", — приводит издание Demokraatti слова Гренлунда.

В интервью журналу он отметил, что на текущий момент нет информации о точном месте утечки, также директор не хочет спекулировать на тему возможных причин случившегося.

"У нас недостаточно информации, чтобы оценить, что стало причиной предполагаемой утечки", — пояснил он.

По словам Гренлунда, для доступа к газопроводу потребуется несколько дней, поскольку необходимо будет пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

Ранее в воскресенье финская компания-оператор Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.

Позднее ответственный за энергетику министр Кай Мюкканен отметил в пресс-релизе, что отказ Balticconnector не создаст проблем для безопасности энергоснабжения Финляндии, в том числе благодаря плавучему терминалу СПГ в порту Инкоо.

Ранее сообщалось, что финская Gasgrid Finland и эстонская Elering арендовали плавучий СПГ-терминал у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и запустили его в январе 2023 года. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе как Финляндии, так и Эстонии. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum, пользуясь его инфраструктурой. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.