ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт — ПРАЙМ. Эстония будет получать газ из Латвии после перекрытия газопровода Balticconnector, сообщила в понедельник пресс-служба эстонской энергетической компании Elering. В Финляндии оценили состояние газовой системы после сбоя на Balticconnector

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе, и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа.

"Прекращение работы Balticconnector никак не повлияет на газоснабжение потребителей Эстонии. После закрытия Balticconnector газ поступает к потребителям Эстонии из Латвии, где находится Инчукалнское газохранилище", — говорится в сообщении..

Возобновление работы газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией займет месяцы, заявил в воскресенье директор оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland Янне Грёнлунд.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.