АФИНЫ, 9 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о намерении Афин играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона и сообщил, что с прошлого года Греция в 4 раза увеличила экспорт газа в соседние страны. В Минэнерго назвали максимальный объем экспорта дизтоплива

Энергетическое сотрудничество и коммуникации были одной из главных тем трехстороннего саммита Греция — Болгария — Румыния, прошедшего в понедельник в Варне, сообщил Мицотакис на совместной пресс-конференции трех премьер-министров. Ее транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

По словам Мицотакиса, такие проекты, как модернизация топливного трубопровода Греция — Болгария — Румыния, чрезвычайно важны. "Греция играет и стремится играть центральную роль в энергетической взаимосвязи между нашими странами. С прошлого года мы в четыре раза увеличили экспорт природного газа нашим северным соседям. Трубопровод IGB завершил первый год эксплуатации, и мы транспортируем топливо до Молдовы, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы", — сказал Мицотакис.

На саммит был приглашен премьер-министр Молдавии, но он не смог приехать и Молдавию представлял министр энергетики. "Мы договорились углублять наше сотрудничество как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, а также в более широком регионе, о чем также свидетельствует присутствие здесь министра энергетики Молдавии", — добавил премьер Греции.

Говоря о дальнейших планах Афин, он сказал, что скоро будет открыта плавучая установка по хранению СПГ и регазификации в Александруполисе.

По его словам, Греция продолжит инвестировать в возобновляемые источники энергии. "Мы продолжим инвестировать в возобновляемые источники энергии и хотим превратить нашу родину и весь регион в целом в центр международных связей и распределения "зеленой" энергии, и первыми станциями станут Болгария и Румыния, что требует укрепления электрических соединений. Они занимают особое место в новом региональном энергетическом видении, которое мы разрабатываем", — сказал Мицотакис.

На саммите обсуждались и развитие транспорта, железнодорожные оси, связанные со стратегическими портами. "Мы особенно приветствуем инициативу Европейского Союза по созданию карты нового грузового железнодорожного коридора между Балтийским, Черным и Эгейским морями", — сказал он.