МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Бесконтрольный экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ может привести к дефициту газа на внутреннем рынке, такое мнение высказал на заседании комитета Госдумы по энергетике заместитель начальника департамента – начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус. Раскрыто, сколько составил спрос на облигации "Газпрома"

Участники заседания обсуждали поправки к закону об экспорте газа, согласно которому разрешается экспортировать СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. В начале июня с таким предложением выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Депутаты внесли в Госдуму проект поправок к закону в июле. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в сентябре сообщал, что с учётом замечаний правительства законопроект о либерализации экспорта СПГ может быть принят в октябре-ноябре.

Полоус отметил, что рассматриваемый законопроект "содержит существенные риски, которые могут привести к значительному снижению энергетической безопасности России". Он напомнил, что в рамках действующего федерального закона СПГ экспортируется с отдельных проектов, у которых лицензия на месторождения предусматривает возможность производства СПГ. "То есть государство в каждом отдельном случае определяло конкретную ресурсную базу, которая предназначалась для экспорта газа в сжиженном виде", – уточнил он.

Предлагаемый законопроект, по словам Полоуса, "позволяет использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, а совершенно любую ресурсную базу для этих целей". "Что это значит? По сути у отдельных недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам газа на внутренний рынок, а также выступать посредниками при продаже газа на экспорт для других компаний", – сказал он.

Таким образом, как заявил Полоус, законопроект в предлагаемой редакции "создает предпосылки для бесконтрольного экспорта СПГ из России и повышает риск надежного обеспечения газом российских потребителей". "Другими словами в перспективе на отечественном рынке мы рискуем увидеть то же, что недавно видели на внутреннем рынке нефтепродуктов", – сказал менеджер "Газпрома".

Он добавил, что "Газпром" официально направил свою позицию председателю Госдумы Вячеславу Володину, просит учесть ее в дальнейшей работе. При этом министр энергетики России Николай Шульгинов во время обсуждения законопроекта отметил, что Минэнерго и правительство поддерживают законопроект и что президент поручил ускорить рассмотрение соответствующего законопроекта. Завальный сообщил, что он должен быть рассмотрен Госдумой до конца октября.