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Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов
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Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 10.10.2023
энергетика, новости, газ, европа, газ, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.24 мск их цена составляет 507,7 доллара (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 477,2 доллара за тысячу кубометров.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.
Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.