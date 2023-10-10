МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром растут на 6%, превысив, впервые с 22 августа, 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В "Газпроме" опасаются дефицита сжиженного газа на российском рынке

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.24 мск их цена составляет 507,7 доллара (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 477,2 доллара за тысячу кубометров.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF в сентябре выросла на 3,4% к августу, до 408,5 доллара за тысячу кубометров, а по итогам третьего квартала составила около 380 долларов.

Причинами роста цен биржевых цен на газ в Европе в сентябре могли послужить ожидания трейдерами снижения поступлений сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за забастовок на крупных заводах в стране, а также газа из Норвегии.