МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем растут на 12%, до 534 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об экстренной пресс-конференции в Финляндии по утечке на газопроводе Balticconnector, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тысячу кубов

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 487,8 доллара (+2,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.55 мск их цена составляет 534,4 доллара (+12%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 477,2 доллара за тысячу кубометров.

Ведущие финские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правительство Финляндии готовит экстренную пресс-конференцию по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector.

До этих сообщений газ дорожал примерно на 7%, торгуясь около 513 долларов за тысячу кубов. После новостей цены резко ускорили рост.

Финский оператор Gasgrid Finland ранее сообщил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в ночь на воскресенье после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Позже компания заявила, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода", без дальнейших уточнений. Эстонская энергокомпания Elering не исключала, что Balticconnector мог быть поврежден умышленно.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.