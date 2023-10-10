РИМ, 10 окт — ПРАЙМ. Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци считает, что стабильности цен на газовом рынке удастся добиться после замещения прежних объемов поставляемого из России газа.

Природный газ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 12 процентов

"Сегодня у нас уже нет России, но есть много стран и помимо трубопроводного газа у нас есть еще и СПГ. Спрос остается неэластичным, и при отсутствии гибкости стабильность (цен) может вернуться с уверенностью в том, что российский газ полностью замещен в объемах", — заявил он, выступая по видеосвязи на энергетическом форуме, организованном при участии газеты Corriere della Sera.

По его словам, Италия обеспечит свою энергобезопасность, когда введет в строй все запланированные регазификационные терминалы и "когда у нас будут долгосрочные контракты с США, Норвегией, странами Африки и Востока".

Дескалци также в очередной раз подтвердил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В настоящий момент, отметил он, доля поставок из России сократилась на 80%.