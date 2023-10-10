2023-10-10T16:40:04+03:00
2023-10-10T16:40:04+03:00
2023-10-10T16:40:04+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231010/841942639.html
В Eni рассказали, когда наступит стабильность цен на газ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци считает, что стабильности цен на газовом рынке удастся добиться после замещения прежних объемов поставляемого из... ПРАЙМ, 10.10.2023
энергетика, новости, газ, eni, газ, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/68/832226875.jpg
https://1prime.ru/gas/20231010/841941661.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 10 окт — ПРАЙМ. Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци считает, что стабильности цен на газовом рынке удастся добиться после замещения прежних объемов поставляемого из России газа.
"Сегодня у нас уже нет России, но есть много стран и помимо трубопроводного газа у нас есть еще и СПГ. Спрос остается неэластичным, и при отсутствии гибкости стабильность (цен) может вернуться с уверенностью в том, что российский газ полностью замещен в объемах", — заявил он, выступая по видеосвязи на энергетическом форуме, организованном при участии газеты Corriere della Sera.
По его словам, Италия обеспечит свою энергобезопасность, когда введет в строй все запланированные регазификационные терминалы и "когда у нас будут долгосрочные контракты с США, Норвегией, странами Африки и Востока".
Дескалци также в очередной раз подтвердил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В настоящий момент, отметил он, доля поставок из России сократилась на 80%.