РИМ, 10 окт — ПРАЙМ. Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци считает, что стабильности цен на газовом рынке удастся добиться после замещения прежних объемов поставляемого из России газа. Биржевые цены на газ в Европе растут на 12 процентов

"Сегодня у нас уже нет России, но есть много стран и помимо трубопроводного газа у нас есть еще и СПГ. Спрос остается неэластичным, и при отсутствии гибкости стабильность (цен) может вернуться с уверенностью в том, что российский газ полностью замещен в объемах", — заявил он, выступая по видеосвязи на энергетическом форуме, организованном при участии газеты Corriere della Sera.

По его словам, Италия обеспечит свою энергобезопасность, когда введет в строй все запланированные регазификационные терминалы и "когда у нас будут долгосрочные контракты с США, Норвегией, странами Африки и Востока".

Дескалци также в очередной раз подтвердил, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. В настоящий момент, отметил он, доля поставок из России сократилась на 80%.