ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Финляндии, Саули Ниинисте, провел переговоры с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом, в ходе которых было заявлено, что альянс готов оказать помощь в расследовании инцидента с газопроводом Balticconnector, сообщает канцелярия главы Финляндии. Биржевые цены на газ в Европе растут на 12 процентов

По информации главы финского государства, происходящее с газопроводом и телекоммуникационным кабелем может быть результатом внешнего воздействия, но точная причина пока не ясна.

Финляндия находится в контакте со своими союзниками и партнерами, добавил он.

"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", — говорится в сообщении.

"Поговорил с президентом Финляндии по поводу повреждения подводной инфраструктуры между Эстонией и Финляндией. НАТО обменивается информацией и готова оказать поддержку затронутым союзникам", — сообщил в свою очередь Столтенберг.

В заявлении президента Финляндии отмечается, что эти события не оказывают влияния на безопасность Финляндии.

Ранее было известно, что проводится расследование утечки на газопроводе Balticconnector, исходя из предположения о намеренном повреждении газопровода.

Оператор Gasgrid Finland сообщил, что имеются основания подозревать повреждение морского газопровода, однако окончательные выводы ещё не сделаны.

Balticconnector — газопровод, проходящий под Финским заливом между Финляндией и Эстонией, был запущен в эксплуатацию в 2019 году.