МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Швеция готова предоставить любую помощь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода Balticconnector, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. В Финляндии раскрыли, когда починят газопровод Balticconnector

"Швеция поддерживает наших скандинавско-прибалтийских коллег и готова предложить любую помощь в отношении ущерба подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией", — написал Билльстрем в социальной сети Х.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.