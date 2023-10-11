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НАТО внесет вклад в расследование инцидента на Balticconnector
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, отметил готовность блока в расследование инцидента на подводном газопроводе, следует из его... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, новости, газ, эстония, balticconnector, нато
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, отметил готовность блока в расследование инцидента на подводном газопроводе, следует из его публикации в X.
Газопровод Balticconnector, расположенный в Балтийском море между финским Инкоо и эстонским Палдиски, предоставляет Хельсинки доступ к ПХГ в Латвии, обладает пропускной способностью до 2,6 миллиарда кубометров в год. Согласно данным "Коммерсантъ", строительство объекта обошлось в 300 миллионов евро, больше половины суммы предоставила Еврокомиссия. Церемония открытия Balticconnector состоялась 11 декабря 2019 года, работа началась 1 января 2020-го. Отмечается, что средний объем поставок газа в сутки может достигать 7,2 миллиона кубометров.
"Поговорил с премьером Эстонии о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готова внести вклад в расследование", — написал Столтенберг.
Взрыв в районе газопровода произошел в ночь на 8 октября, о чем через два дня сообщили сейсмологи из Норвегии. Оператор Balticconnector и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщал, что объект перекрыли после необычного падения давления в трубе. По его словам, причиной инцидента стало повреждение газопровода.