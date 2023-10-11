БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг побеседовал с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, отметил готовность блока в расследование инцидента на подводном газопроводе, следует из его публикации в X. Путин прав. Итальянцы рассказали, что скрывала НАТО

Газопровод Balticconnector, расположенный в Балтийском море между финским Инкоо и эстонским Палдиски, предоставляет Хельсинки доступ к ПХГ в Латвии, обладает пропускной способностью до 2,6 миллиарда кубометров в год. Согласно данным "Коммерсантъ", строительство объекта обошлось в 300 миллионов евро, больше половины суммы предоставила Еврокомиссия. Церемония открытия Balticconnector состоялась 11 декабря 2019 года, работа началась 1 января 2020-го. Отмечается, что средний объем поставок газа в сутки может достигать 7,2 миллиона кубометров.

"Поговорил с премьером Эстонии о повреждении критической инфраструктуры. НАТО готова внести вклад в расследование", — написал Столтенберг.

Взрыв в районе газопровода произошел в ночь на 8 октября, о чем через два дня сообщили сейсмологи из Норвегии. Оператор Balticconnector и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщал, что объект перекрыли после необычного падения давления в трубе. По его словам, причиной инцидента стало повреждение газопровода.