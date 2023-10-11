БРЮССЕЛЬ, 11 окт — ПРАЙМ. В случае намеренного повреждения инфраструктуры Финляндии и Эстонии, "решительный" ответ НАТО не заставит себя долго ждать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи глав минобороны членов альянса. Эстония начала расследование инцидента на газопроводе Balticconnector

"В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным", — сказал он.

Ранее Столтенберг сказал премьеру Эстонии Кае Каллас, что блок готов помогать в расследовании инцидента на подводном газопроводе. Вышеуказанное происшествие будет обсуждаться на министерском заседании НАТО в Бельгии.

Взрыв в районе газопровода произошел в ночь на 8 октября, о чем через два дня сообщили сейсмологи из Норвегии. Оператор Balticconnector и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщал, что объект перекрыли после необычного падения давления в трубе. По его словам, причиной инцидента стало повреждение газопровода.

Газопровод Balticconnector, расположенный в Балтийском море между финским Инкоо и эстонским Палдиски, предоставляет Хельсинки доступ к ПХГ в Латвии, обладает пропускной способностью до 2,6 миллиарда кубометров в год. Согласно данным "Коммерсантъ", строительство объекта обошлось в 300 миллионов евро, больше половины суммы предоставила Еврокомиссия. Церемония открытия Balticconnector состоялась 11 декабря 2019 года, работа началась 1 января 2020-го. Отмечается, что средний объем поставок газа в сутки может достигать 7,2 миллиона кубометров.