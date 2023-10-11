МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy и французская энергетическая компания TotalEnergies подписали соглашение о поставках до 3,5 миллиона тонн в год сжиженного природного газа (СПГ) во Францию в течение 27 лет, следует из пресс-релиза QatarEnergy. МЭА спрогнозировало рост мировых поставок СПГ в 2022-2026 годах

"Аффилированные компании QatarEnergy и TotalEnergies подписали два долгосрочных соглашения на поставку до 3,5 миллиона тонн в год СПГ из Катара во Францию", — говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что СПГ будет поставляться с судна на приемный терминал Fos Cavaou LNG на юге Франции, начало поставок ожидается в 2026 году и рассчитано на 27 лет.

Компания добавляет, что СПГ будет поставляться с двух совместных предприятий QatarEnergy и TotalEnergies, владеющих долями в North Field East (NFE) и North Field South (NFS).

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.