ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис призвал установить виновных в повреждении связывающего Эстонию и Финляндию подводного газопровода BalticConnector. Генсек НАТО заявил о "решительном" ответе на атаку на Balticconnector

"Продолжает поступать новая информация о повреждении газопровода BalticConnector, соединяющего Эстонию с Финляндией, и нашего кабеля связи. Теперь мы знаем, что причиной этого является не природа, а, вероятно, человеческая деятельность. Кто, почему и как? Халатность или умысел? На эти вопросы еще предстоит ответить. Виновные должны быть выявлены и предстать перед общественностью, какими бы мотивами они ни руководствовались", — написал в среду Карис в социальных сетях.

По его словам, полицейские службы Эстонии и Финляндии начали расследование, у следователей уже появились первые зацепки. Эстония и Финляндия также обратились к своим союзникам, которые готовы поделиться всей необходимой информацией.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, вернувшаяся из рабочей поездки в Грецию, провела во вторник вечером совещание, на котором обсудили инциденты, связанные с газопроводом Balticconnector и подводным коммуникационным кабелем между Эстонией и Финляндией.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR,

По словам премьер-министра, поставкам газа в Эстонию или международному интернет-соединению ничто не угрожает, но и Эстония, и Финляндия очень серьезно относятся к инцидентам и делают все возможное для выяснения обстоятельств.

Каллас отметила, что поставки газа обеспечиваются за счет собственных ресурсов Эстонии и через Латвию, а неисправность подводного кабеля связи не влияет на интернет-услуги.

"Я нахожусь в тесном контакте с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, и во вторник во время телефонного разговора мы обсудили дальнейшие шаги. Центральная криминальная полиция Финляндии возбудила следствие о возможной диверсии на газопроводе Balticconnector, поскольку утечка произошла в экономической зоне Финляндии. Эстония также возбудила уголовное расследование по поводу неисправности кабеля связи", — приводит слова Каллас пресс-служба.

Обе страны проинформировали союзников по НАТО и государства-члены Европейского союза об инцидентах. У Каллас состоялись телефонные разговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Мы обсудили необходимость и возможности усиления защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море", — сказала Каллас.

Взрыв в районе газопровода произошел в ночь на 8 октября, о чем через два дня сообщили сейсмологи из Норвегии. Оператор Balticconnector и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщал, что объект перекрыли после необычного падения давления в трубе. По его словам, причиной инцидента стало повреждение газопровода.