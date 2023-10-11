АЛМА-АТА, 11 окт — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключает версию того, что США могут отвлекать внимание от взрывов на "Северных потоках" посредством происшествия на газопроводе Balticconnector. Об этом эксперт заявил РИА Новости. В ГД предложили объединить расследования на Balticconnector и "Севпотоках"

"Я не думаю, что у США есть коммерческий интерес к диверсии на этом газопроводе. Рынок этих стран крохотный и не представляет стратегического интереса, в том числе с коммерческой точки зрения", — сказал Гривач. Однако он уточнил, что Вашингтон может стремиться снять с себя ответственность за инциденты на "Северных потоках".

После диверсий на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" президент России Владимир Путин сказал, прежде чем искать виновных в происшетсвии, нужно разобраться, кому это было выгодно. И, по его мнению, больше всего заинтересован в этом американский поставщик СПГ в Европу.

Ранее поступили данные, что действие газопровода Balticconnector, пролегающий между Эстонией и Финляндией, приостановили из-за возможной утечки, так как воскресенье вечером понизилось давление в морской трубе. Место повреждения находится в территориальных водах Финляндии. Также нанесен ущерб кабелю связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.