МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Передача "замороженной" доли "Газпрома" в польском участке газопровода "Ямал — Европа" станет ещё одним шагом в направлении долгосрочного разрыва газовых взаимоотношений между Россией и странами Евросоюза, высказал мнение РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эстония начала расследование инцидента на газопроводе Balticconnector

"Это еще один шаг в пользу долгосрочного разрыва газовых взаимоотношений между Россией и ЕС", — считает Галактионов.

Польский концерн Orlen сообщил накануне, что власти передают ему всю польскую часть газопровода "Ямал — Европа" в управление, вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. — газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания — под контроль Orlen.

"Газопровод уже давно простаивает, так что решение передать полный контроль над польским участком местному монополисту не является неожиданностью. На текущий момент эта новость уже нейтральна для акций "Газпрома", — также отметил он.

Ещё в апреле прошлого года власти Польши внесла "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ Россия ввела ограничения против Europol Gaz S.A, "Газпром" прекратил поставки по "Ямалу – Европе". Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.