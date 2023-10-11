МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Диверсию на "Северных потоках" никто не расследует, позиция некоторых стран удивляет на фоне акта международного тероризма, заявил президент России Владимир Путин. В ГД предложили объединить расследования на Balticconnector и "Севпотоках"

Глава государства выступает на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Взорвали "Северные потоки" — никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причем, судя по всему, на государственном уровне, потому что просто так какая-то команда людей, которые вдруг, решили взорвать газопроводы самостоятельно, без поддержки на государственном уровне, совершить такой акт не смогла бы, это невозможно", — сказал Путин.

Он добавил, что запад игнорирует предложения России присоединиться к расследованию.

По словам президента, одна нитка "Северного потока-2" не пострадала, но для ее запуска нужно желание Германии.

"Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит", — подчеркнул Путин.

Взрывы на российскх газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в сентябре прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, летом 2022 года американские водолазы установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Пентагон в беседе с РИА Новости отрицал причастность США к диверсии.