МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Запад сам отказался от российского газа, Москва не сокращала поставки в Европу, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

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"Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой — обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они попали в эту яму", — сказал президент.

По его словам, здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует. Путин отметил, что запад создал себе проблемы в надежде, что Россия рухнет. Но этого не случилось, подчеркнул он.

Глава государства добавил, что "Газпром" стал поставлять в европу меньше газа, отчего доходы снизились. При этом, сказал Путин, компания справляется, расширяет географию экспорта, сосредатачивается на газификации внутри России.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.