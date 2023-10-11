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2023
https://1prime.ru/gas/20231011/841954631.html
"Попали в яму". Путин описал энергетический кризис в Европе поговоркой
Газ
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Запад сам отказался от российского газа, Москва не сокращала поставки в Европу, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. "Мы... ПРАЙМ, 11.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, владимир путин, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Запад сам отказался от российского газа, Москва не сокращала поставки в Европу, заявил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
"Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой — обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они попали в эту яму", — сказал президент.
По его словам, здравого объяснения отказа Европы от поставок российского газа не существует. Путин отметил, что запад создал себе проблемы в надежде, что Россия рухнет. Но этого не случилось, подчеркнул он.
Глава государства добавил, что "Газпром" стал поставлять в европу меньше газа, отчего доходы снизились. При этом, сказал Путин, компания справляется, расширяет географию экспорта, сосредатачивается на газификации внутри России.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.