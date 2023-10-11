МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Субсидии на программу социальной газификации следует давать участникам СВО и членам их семей, а также инвалидам первой группы и семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, заявил президент России Владимир Путин. В Москве проиндексируют соцвыплаты с 1 января

Глава государства выступает на заседании Российской энергетической недели в Москве.

По словам президента, в 2021 году была запущена программа социальной газифкации, цель которой "чтобы природный газ дошел до каждого дома — в поселке, в городе — где проложен магистральный газопровод". В 2022 году решили сделать программу бессрочной, расширить на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ, а также оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов.

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов", — сказал Путин.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.