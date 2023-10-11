МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, рассматривают разные варианты, в том числе своп, сообщил вице-премьер Александр Новак. В Иране предупредили, что не допустят "неразумных" действий против страны

"У них есть запрос на позицию, сейчас рано говорить об объёме. Идёт проработка вопроса, как сказал президент", — сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

На вопрос, идет ли речь о своповых поставках, Новак ответил: "Разные варианты… И о таком, и о таком варианте".

Ранее об обсуждении поставок российского газа на иранский рынок сообщил в ходе пленарной сессии РЭН президент России Владимир Путин.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.

РИА Новости выступает информационным партнером форума.