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2023
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Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, заявил Новак
Газ
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Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, рассматривают разные варианты, в том числе своп, сообщил вице-премьер Александр Новак. "У них есть запрос на позицию, сейчас... ПРАЙМ, 11.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, рассматривают разные варианты, в том числе своп, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"У них есть запрос на позицию, сейчас рано говорить об объёме. Идёт проработка вопроса, как сказал президент", — сказал он журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
На вопрос, идет ли речь о своповых поставках, Новак ответил: "Разные варианты… И о таком, и о таком варианте".
Ранее об обсуждении поставок российского газа на иранский рынок сообщил в ходе пленарной сессии РЭН президент России Владимир Путин.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" — одна из главных площадок для обсуждения вопросов, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Мероприятие проводится с 2017 года. В текущем году форум проходит в Москве с 11 по 13 октября.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.