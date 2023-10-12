МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сейчас в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли, вектор развития — увеличение поставок на восток, развитие производства сжиженного природного газа, заявил вице-премьер России Александр Новак. Главы Минэнерго России и Пакистана обсудили поставки углеводородов

"Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом. У нас происходит тоже глобальная диверсификация нашей газовой отрасли в настоящий момент", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.