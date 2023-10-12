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2023
https://1prime.ru/gas/20231012/841960552.html
Новак рассказал о векторе развития газовой отрасли России
Газ
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Сейчас в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли, вектор развития — увеличение поставок на восток, развитие производства сжиженного природного газа, заявил... ПРАЙМ, 12.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, александр новак, минэнерго, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сейчас в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли, вектор развития — увеличение поставок на восток, развитие производства сжиженного природного газа, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом. У нас происходит тоже глобальная диверсификация нашей газовой отрасли в настоящий момент", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.