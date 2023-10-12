МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Новатэк за 9 месяцев увеличил добычу газа на 0,3% до 60,99 млрд кубометров, сообщает компания. "Новатэк" спрогнозировал рост спроса на СПГ в Азии до 2030 года

Продажи газа за 9 месяцев выросли на 5,7% до 57,51 млрд кубометров.