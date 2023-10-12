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2023
https://1prime.ru/gas/20231012/841960861.html
"Новатэк" за девять месяцев увеличил добычи и продажи газа
Газ
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Новатэк за 9 месяцев увеличил добычу газа на 0,3% до 60,99 млрд кубометров, сообщает компания. Продажи газа за 9 месяцев выросли на 5,7% до 57,51 млрд кубометров. ПРАЙМ, 12.10.2023
энергетика, экономика, новости, газ, добыча, газ, новатэк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Новатэк за 9 месяцев увеличил добычу газа на 0,3% до 60,99 млрд кубометров, сообщает компания.
Продажи газа за 9 месяцев выросли на 5,7% до 57,51 млрд кубометров.