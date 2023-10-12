МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Плановое повышение оптовых цен на газ для промышленных потребителей, сразу на 10% с 1 декабря, будет стимулировать потребителей пользоваться биржевыми торгами газа, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев. ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по перекачке нефти

"Тот фактор — повышение с декабря оптовых цен на газ для промышленных потребителей на 10% — является безусловным фактором, который будет стимулировать двигаться в сторону биржевых торгов. Потому что потребитель будет пытаться приобрести товар по более низкой цене, со скидкой от цены "Газпрома". Возможно, это позволит сформировать более активное задействование биржевых механизмов", — сказал он в ходе делового завтрака в рамках Российской энергетической недели.

Пока же, в отличие от других сегментов биржевых торгов, торги газом "не производят впечатление очень активных или имеющих большой объем", поскольку основной продавец газа по договорам — "Газпром" — не заинтересован в этом, заключил Королев.

Тарифы на газ для промышленности будут "проиндексированы" (повышены) в России с 1 декабря, а тарифы на ЖКХ для населения — с 1 июля следующего года, впервые за полтора года, говорится также в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку. Прогноз был подготовлен Минэкономразвития и 22 сентября рассматривался на заседании правительства.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.