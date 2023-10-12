ПАРИЖ, 12 окт — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии и газа во Франции уменьшилось на 12% с октября прошлого года, когда стартовала программа "энергетической трезвости", заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше. Франция ни от кого не зависит в плане ядерного топлива, говорит оператор

"Мы на уровне 12%. Мы планировали это к концу 2024 года, но мы это сделали за первый год. Мы опередили цели. Речь идет о совокупном сокращении потребления газа и электричества. И конечно, данные скорректированы с учетом погодных условий, мы не учитываем тот факт, что зима была мягкая", — сказала она в эфире телеканала France 2.

Глава ведомства отметила, что, несмотря на значительное сокращение энергопотребления, цель на следующий год не изменится.

В июне Панье-Рюнаше сообщила, что Франция смогла выполнить план и снизить минувшей зимой потребление энергии на 10% в рамках стратегии "энергетической трезвости".

В июле 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству подготовить план ответственного потребления энергии для предприятий и граждан на фоне сокращения поставок газа из России и остановки половины реакторов атомных электростанций в стране на ремонт и профилактику. Французские власти в начале октября прошлого года официально представили свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране на 10% и подготовиться к зиме без российского газа.

Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время — с 1.00 до 6.00 — и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее — на 30%.